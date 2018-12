CALCIOMERCATO INTER MODRIC GABIGOL / Tra gennaio e, soprattutto, la prossima estate l'Inter sarà una delle principali protagoniste del mercato. Da Luka Modric a Gabigol, passando per Milinkovic-Savic e Skriniar fino a Barella, Perisic e Federico Chiesa: acquisti top, cessioni mirate e forse dolorse, ecco il focus di Calciomercato.it.

Calciomercato Inter, Modric: le ultime in entrata

Prima della gara col Chievo, Beppe Marotta è stato chiaro: "Nella sessione invernale non ci saranno colpi a sensazione". Possibile, invece, qualche innesto legato a delle partenze, su tutte quella di Joao Miranda. In tal senso, le ultime indiscrezioni di calciomercato Inter danno il neo ad e il ds Piero Ausilio forti su Christensen del Chelsea. C'è stato già un sondaggio deciso da parte della dirigenza nerazzurra per il centrale danese ai margini della squadra di Sarri. Un sondaggio però respinto dai 'Blues', che almeno per il momento non hanno intenzione di lasciar andare il classe '96. E' probabile che l'Inter torni alla carica per il suo cartellino, facendo leva sulla volontà del ragazzo di andare a giocare altrove. In entrata si parla poi di Mesut Ozil, con Emery finito tra le riserve dell'Arsenal. I 'Gunners', tuttavia, non vogliono privarsene, tantomeno in prestito con diritto di riscatto. Senza contare l'altro ostacolo, il maxi ingaggio del 30enne tedesco: circa 18 milioni di euro a stagione, una cifra che fa di lui il calciatore più pagato della storia del club inglese. In prospettiva, ma da acciuffare subito, c'è poi il talento portoghese Trincao, per il quale è in atto un derby con la Juve. Il calciomercato 'vero' dell'Inter, uscita dal settlement agreement, lo vedremo comunque in estate. Inutile dirlo, l'obiettivo numero uno sarà ancora una volta Luka Modric. Stavolta la famiglia Zhang farà affidamento su Marotta, in ottimi rapporti con Florentino Perez, per strappare al Real Madrid il fuoriclasse croato, naturalmente a condizioni economiche vantaggiose considerate età (34 anni a settembre 2019) e scadenza (2020) del contratto. L'obiettivo dell'Inter sarà in generale prendere calciatori in grado di far fare un grande salto di qualità alla squadra: oltre a Modric si 'sogna' il compagno 'Merengues' Toni Kroos e si punta su Sergej Milinkovic-Savic, per il quale potrebbe scatenarsi un super derby col Milan. Almeno un big, poi, potrebbe arrivare a parametro zero: sulla lista ci sono Diego Godin, Anthony Martial e pure Aaron Ramsey, sul quale però è forte anche la Juventus. Il mercato nerazzurro sarà infine incentrato anche su un paio di talenti italiani: in cima alle preferenze, come noto, Nicolò Barella - 'circondato' dalle big inglesi - e Federico Chiesa, che sabato ha castigato i rossoneri di Gattuso.

Calciomercato Inter, Skriniar: le ultime in uscita

Un segno del destino, forse... Clicca qui per le ultime notizie di calciomercato e non solo.

Tanto di quello che accadrà in entrata comunque, come detto, dipenderà anche dalle cessioni. Alcune nell'aria ormai da tempo, altre probabilmente dolorose. In odore di cessione, magari già a gennaio nonostante il fresco rinnovo fino al 2020, c'è il brasiliano Miranda che ha espressamente richiesto di giocare con continuità e ha estimatori in Spagna (sarebbe un ritorno dopo l'avventura all'Atletico Madrid) e soprattutto in Brasile, dove il Flamengo è in pole. Per Candreva, che sta faticando a trovare spazio nello scacchiere di Luciano Spalletti, è stato lo stesso agente ad escludere una partenza in questa sessione invernale. Al più tardi in estate però, in un'ottica di restyling delle corsie esterne, pare inevitabile la separazione. Da monitorare poi altre situazioni relative a giocatori come Borja Valero, che si sta rivelando una pedina preziosa ma a gennaio compirà 34 anni, e Yann Karamoh: attualmente in prestito al Bordeaux, l'Inter ci punta in ottica futura ma sta già cominciando a ricevere proposte importanti (occhio alla plusvalenza) visto l'ottimo rendimento in terra francese. Ma attenzione soprattutto ai nomi grossi che con l'arrivo di Marotta, abile anche a strappare cifre molto elevate per i suoi gioielli, potrebbero servire a sistemare i bilanci entro il 30 giugno e finanziare gli innesti della campagna estiva. Il più corteggiato, senza dubbio, è Milan Skriniar: il rinnovo resta bloccato, così come immutato è l'interesse da parte di Manchester United e altri top club come Real Madrid e Barcellona. In ogni caso la sua valutazione da parte della dirigenza nerazzurra ha già (abbondantemente) sforato il tetto degli 80 milioni di euro. A 110 milioni, invece, è fissato attualmente il prezzo dell'altro pezzo pregiato della rosa, ovvero capitan Mauro Icardi. Il recente botta e risposta tra la moglie-agente Wanda Nara e i dirigenti dell'Inter sul tema rinnovo ha acceso i riflettori su una questione spinosa che i vertici interisti vogliono risolvere quanto prima, magari togliendo quella clausola che, visto il rendimento di 'Maurito' anche a livello internazionale, è diventata ormai fin troppo accessibile per le casse dei club che lo seguono. Real Madrid in primis. E restando in tema clausola, va monitorata anche quella relativa a Marcelo Brozovic. 60 milioni per un centrocampista 'Epic' come si sta rivelando l'ex Dinamo Zagabria non sono di certo una blindatura. Il gol contro il Chievo, poi, ha lanciato segnali di rinascita per Ivan Perisic, la cui stagione resta in ogni caso al momento deludente. Ecco perché l'estate 2019 potrebbe essere il momento giusto per l'addio che un anno fa, appena arrivato, fu Spalletti a bloccare. Ma chiudiamo col vero caso di questi giorni. Parliamo di Radja Nainggolan ovviamente, sospeso dall'Inter per motivi disciplinari. Luciano Spalletti, suo sponsor per l'arrivo all'Inter, è rimasto fortemente deluso e molti tifosi lo hanno già scaricato chiedendo sui social la cessione del belga. Scenario da non escludere, addirittura già a gennaio se dovesse arrivare un'offerta enorme come quella del Guangzhou dalla Cina un anno fa.

Raffaele Amato / Lorenzo Polimanti

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui