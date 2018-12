JUVENTUS ROMA DI FRANCESCO CONFERENZA STAMPA/ Eusebio Di Francesco ha parlato in conferenza stampa dopo il ko della Roma dell''Allianz Stadium' contro la Juventus: "Abbiamo avuto degli atteggiamenti postivi, ma dobbiamo prendere anche il buono degli altri.

Penso ad esempio soprattutto a: ha segnato, rincorso tutti e fatto anche il difensore centrale. Ultima spiaggia? Chi non ha la capacità di reagire di fronte a determinate situazioni fa fatica a trovare posto in questa squadra. Dzeko? Aveva solo un allenamento nelle gambe, bisogna anche capire le sensazioni del giocatore. Si vedeva che non era ancora lui. Contro il Sassuolo sia El Shaarawy che Pellegrini potrebbero ritornare tra i convocati. Florenzi? E' stata una scelta tattica".