CALCIOMERCATO JUVENTUS ALEX SANDRO / Alex Sandro è intervenuto in zona mista dopo il successo di misura della Juventus sulla Roma nel posticipo di questa sera: "Sarà un bel Natale, è stata una settimana molto positiva per me con questa vittoria e il rinnovo. Abbiamo vinto una gara difficile, dobbiamo continuare su questa strada.

L'occasione iniziale? Olsen ha fatto davvero una bella prestazione, però festeggerò comunque grazie a questo successo. Il rinnovo è normale che ti dia gioia e serenità. Quando un giocatore firma un rinnovo di contratto è felice perché ha la fiducia della società, del presidente e dell'allenatore. Se resto anche in estate? Secondo me sì (ride, ndr). Io cerco sempre di migliorare, di dare il massimo in campo. E quando questo succede e le cose vanno per il meglio sono molto contento".