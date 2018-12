JUVENTUS ROMA ALLEGRI / Massimiliano Allegri è intervenuto in zona mista dopo il successo della Juventus sulla Roma con il gol partita di Mandzukic: “Partita positiva, contro una buona Roma. Meglio dopo il gol del vantaggio, anche se non abbiamo chiuso la partita. I ragazzi nel finale hanno capito che bisognava fare una buona fase difensiva: non è una vergogna difendersi ma senso di responsabilità. Mandzukic è un generoso ma dà anche qualità. Dybala? Normale che non fosse contento per il cambio, stava facendo bene. Però avevo bisogno di centimetri in quel momento della gara e per questo ho lasciato in campo Mandzukic.

Ronaldo? Vediamo, sarà a disposizione in una tra Atalanta e Sampdoria”.

"Pranzo di Natale? E che vuoi mangiare? C'è da mangiare poco perché altrimenti qualcuno mi rimane sul campo. Le famiglie? Mica è una festa, c'è da giocare una partita: il Napoli rischia di venirci sotto. Domani ci alleneremo, così come il 24 e il 25". Infine, il tecnico livornese fa un punto sulle condizioni di Cuadrado e sulla gestione di Cristiano Ronaldo: "I medici si sono presi ancora 72 ore di tempo per valutare. Lunedì verrà presa la decisione finale se andare avanti con la terapia conservativa o operarlo. Lunedì verrà presa la decisione finale se andare avanti con la terapia conservativa al menisco o operarlo. Può saltare la prossima anche se sarà a disposizione

