CALCIOMERCATO ROMA DI FRANCESCO SCHICK / Eusebio Di Francesco resta alla guida della Roma dopo la sconfitta contro la Juventus: la società, visto anche i tempi stretti tra un match e l'altro, ha deciso di non esonerare l'allenatore. Lo stesso tecnico a 'Sky' nel post gara ha commentato la sua situazione: Sotto pressione? Vivo sempre sotto pressione, facendo questo lavoro.

E' la normalità, certe situazioni le conosciamo tutti quanti: quando non arrivano i risultati il primo ad essere a rischio è l'allenatore".

Di Francesco ha poi risposto ad una domanda sul possibile prestito di Schick a gennaio: "Per il mercato non abbiamo parlato di niente viste le tante situazioni che si sono create in questo periodo. Tante valutazioni le faccio anche io ma non possiamo soffermarci solo su un calciatore dal quale ci aspettavamo e ci aspettiamo qualche gol in più. Ha caratteristiche importanti, si valuterà".

