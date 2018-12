JUVENTUS ROMA MANOLAS/ Doppio annuncio di Kostas Manolas al termine di Juventus-Roma: nonostante la sconfitta, il difensore greco si è detto sicuro di arrivare tra le prime quattro a fine stagione, tranquillizando anche i tifosi giallorossi sul suo futuro.

"Abbiamo fatto noi la partita nel secondo tempo senza però creare un'occasione.

Adesso dobbiamo vincere le prossime due gare di campionato - ha dichiarato ai microfoni di 'Sky Sport' - Cosa dobbiamo imparare dalla Juventus? Come difendono in maniera compatta, sono abituati a farlo, vanno avanti con la mentalità. Se mi sono divertito contro? Divertito no (ride, ndr) se avessimo vinto sì. Preoccupati della classifica? Sì, non siamo dove dobbiamo essere ma sono convinto che arriveremo tra le prime quattro. Se i tifosi devono essere preoccupati perché arriveranno delle richieste per me? Ho sempre detto che sono un giocatore della Roma, ho tre anni di contratto, sono contento e sto bene qua. Spero di continuare ad aiutare i miei compagni per fare risultati".