p>JUVENTUS ROMA CHIELLINI/ Giorgioè intervenuto ai microfoni di 'DAZN' per analizzare la vittoria dellasulla

"Ottimo primo tempo, dovevamo essere più cattivi per fare il secondo, altrimenti rischiavamo di fare la fine della partita con il Manchester United. Godiamoci il successo per due ore ma pensiamo subito alla prossima partita che sarà difficile. La forza di questa squadra non è un singolo, io o Cristiano, ma il gruppo. Il gol annullato? Non mi sono neanche reso conto se era fallo o meno, l'importante era vincere e lo abbiamo fatto".

