JUVENTUS ROMA DI FRANCESCO/ Eusebio Di Francesco ha analizzato ai microfoni di 'DAZN' la sconfitta della Roma in casa della Juventus: "Gara diversa tra primo e secondo tempo. La squadra viveva anche le paure della partita precedente, nella ripresa si è lasciata andare, accettando anche più duelli.

Tenere laper molto tempo nelle propria metà campo, allo Stadium, non è facile, ma ci manca ancora un po' di malizia.? Ovviamente ci aspettiamo che un attaccante arrivi più volte alla conclusione, con più facilità, ma l'ho tenuto in campo perché per me era in partita ed ha dato un contributo alla squadra".