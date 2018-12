ROMA JUVENTUS / La Juventus batte 1-0 la Roma nella gara che ha chiuso la 17a giornata di Serie A laureandosi campione d'inverno. Dopo il match ai microfoni di 'DAZN' è intervenuto il tecnico bianconeri Massimiliano Allegri ha dichiarato: "Campioni d'inverno? Si ma non abbiamo vinto ancora niente. Stiamo facendo buone cose ma l'importante è essere davanti al Napoli il 29 con molti punti. Stasera abbiamo fatto una partita bella, quando c'era da soffrire lo abbiamo fatto in maniera ordinata e il portiere loro ha fatto buone parate".

PARTENZA SPRINT - "Era per mettere in difficoltà la Roma che stava attraversando non un buon momento.

Nel secondo tempo abbiamo avuto più occasioni, loro più possesso ma non abbiamo concesso molto: credo che sia stata una vittoria meritata".

MANDZUKIC - "E' un giocatore importante: fisico, generosità e poi anche a livello tecnico fa cose importante. Anche Dybala ha fatto una buona partita".

ATLETICO MADRID - "Dobbiamo affrontarla, bisogna farsi trovare pronti. Ma c'è tempo, ora abbiamo altri impegni: ci sono campionato, coppa Italia e supercoppa prima della Champions".

DYBALA - "E' normale che sia uscito arrabbiare ma io devo fare delle scelte. Paulo è il calciatore che ci fa giocare bene, stasera ha fatto una delle migliori partite".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui