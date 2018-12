JUVENTUS ROMA PAGELLE TABELLINO / Prosegue la marcia solitaria in vetta alla classifica della Juventus. Mandzukic è il solito cecchino: basta un gol del croato per stendere la Roma nel posticipo dell''Allianz Stadium'. Olsen evita più volte il raddoppio ai bianconeri, Cristiano Ronaldo insolitamente sciupone sottoporta. Serata da dimenticare per Santon, Ünder e Schick non pungono nell'attacco giallorosso. Dybala si vede solo sprazzi, Pjanic al piccolo trotto. Preziose le prove di De Sciglio e Bentancur nella squadra di Allegri.

JUVENTUS

Szczesny 6 - Si vede solamente al 90' per un volo plastico su Manolas.

De Sciglio 6,5 - Non sbaglia un intervento difensivo, efficace pure in fase di spinta. Ha il merito nel propiziare con un assist perfetto la rete di Mandzukic.

Bonucci 6,5 - Fatica a carburare, poi non concede più nulla a Schick e Ünder.

Chiellini 6,5 - Sbaglia qualche passaggio di troppo in appoggio, però dietro è la solita sicurezza.

Alex Sandro 6,5 - Olsen gli nega all'inizio la gioia del gol. Sempre propositivo, prestazione brillante dopo la firma in settimana sul rinnovo di contratto.

Berntancur 6,5 - Non dà respiro ai dirimpettai giallorossi, sempre più uomo cardine della mediana di Allegri.

Pjanic 6 - Si limita all'essenziale, in un periodo del campionato dove il motore non è al massimo dei giri (69' Emre Can 6 - Fa filtro davanti la difesa, prezioso con il calo della Juve nel finale).

Matuidi 6,5 - Pendolino tra centrocampo e attacco: copre le folate di Alex Sandro, rendendosi sempre minaccioso con i suoi inserimenti da dietro.

Dybala 6 - Nel primo tempo brilla ad intermittenza, più continuo nella ripresa nel rifinire il duo d'attacco (79' Douglas Costa 6,5 - Il VAR gli nega la gioia del gol. Frizzante, dà respiro ai compagni con i suoi scatti micidiali).

Cristiano Ronaldo 6 - Gran movimento, mette in continua sotto pressione la difesa ospite. Davanti ad Olsen pero non è il 'CR7' che tutti conosciamo…

Mandzukic 7,5 - Il 'tuttocampista' di Allegri: oltre all'incornata vincente, fondamentale nelle due fasi per le alchimie del mister livornese.

Dopo Napoli, Inter, Milan e Lazio punisce un'altra big.

Allegri 6,5 - La Juve sembra gestire a proprio piacimento la gara, anche se nel finale i bianconeri si chiudono un po' troppo lasciando in bilico il risultato.

Arbitro Massa 5,5 - Partita senza macchia fino al gol del raddoppio annullato alla Juventus: viene richiamato al VAR, la decisione lascia più di qualche dubbio.

ROMA

Olsen 7,5 - Evita un passivo ben peggiore ai suoi, prodigiosi gli interventi su Alex Sandro e Ronaldo. Non può nulla solo su Manduzkic.

Manolas 6 - Limita i danni, soffre nella ripresa dopo un paio di salvataggi nel primo tempo.

Fazio 5,5 - Fatica e non poco a reggere l'urto con Mandzukic.

Kolarov 6 - Inizia da terzo centrale difensivo, nella ripresa la Roma cambia modulo e tenta senza fortuna qualche galoppata.

Santon 4,5 - L'anello debole dello scacchiere di Di Francesco. Si perde Mandzukic in occasione della rete decisiva del croato.

Cristante 5 - In perenne affanno in mezzo, serata negativa la sua.

Nzonzi 6 - L'unico in mediana a dare un po' di sostanza alla formazione giallorossa (80' Dzeko - s.v.).

Zaniolo 5,5 - Inizia bene, con personalità. Poi perde vigoria nel corso del match.

Florenzi 5 - Più difensore che centrocampista, non riesce a contenere le sovrapposizioni di De Sciglio sulla fascia sinistra dei giallorossi. Di Francesco lo lascia negli spogliatoi dopo l'intervallo (46' Kluivert 5,5 - Buttato nella mischia ad inizio ripresa, non riesce ad incidere come vorrebbe).

Ünder 5 - Impalpabile e senza brio, fa il solletico alla retroguardia bianconera (70' - Perotti 5,5 - Pochi spunti degni di nota, non cambia l'inerzia del match)

Schick 5 - Troppo leggero, come Ünder non impensierisce quasi mai Bonucci e Chiellini.

All.: DI Francesco 5 - Roma rinunciataria, che non crea pericolo alla porta di Szczesny. Non basta un generoso assalto nell'ultima parte di gara: la panchina scotta sempre di più sotto l'Alberto…

TABELLINO

Juventus-Roma 1-0

35' Mandzukic

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic (69' Emre Can), Matuidi; Dybala (79' Douglas Costa); Cristiano Ronaldo, Mandzukic. A disposizione: Pinsoglio, Perin, Benatia, Khedira, Kean, Rugani, Bernardeschi, Spinazzola. All.: Allegri

Roma (3-5-2): Olsen; Manolas, Fazio, Kolarov; Santon, Nzonzi (80' Dzeko), Cristante, Zaniolo, Florenzi (46' Kluivert); Ünder (70' Perotti), Schick. A disposizione: Fuzato, Mirante, Karsdorp, Lu. Pellegrini, Juan Jesus, Marcano, Pastore. All.: Di Francesco

Arbitro: Massa (sez. Imperia)

Ammoniti: Nzonzi (R), Schick (R), Zaniolo (R)

Espulsi:

Note: spettatori 40.069; recupero 0' e 5'

