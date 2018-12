Juventus-Roma, Di Francesco a rischio? Le ultime sulla panchina giallorossa

JUVENTUS ROMA DI FRANCESCO/ La Roma esce nuovamente sconfitta dallo 'Stadium': un gol di Mandzukic manda al tappeto i giallorossi, ancora a secco di punti da quando i bianconeri hanno inaugurato il nuovo stadio nel 2011.

Il ko di stasera influisce sulla posizione di Eusebio? A meno di clamorose novità, considerati anche i tempi stretti, non dovrebbero esserci ribaltoni: il tecnico si giocherà la panchina nelle prossime due sfide controe Parma. Seppur dolora, una sconfitta in casa dei campioni d'Italia era stata messa in preventivo: fallire nelle due sfide che mancano al termine del girone d'andata, invece, porterebbe la società a valutare anche un eventuale cambio di guida tecnica.