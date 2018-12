Serie A, Juventus-Roma 1-0: fattore Mandzukic, bianconeri campioni d'inverno

SERIE A JUVENTUS ROMA/ La Juventus non si ferma più: i bianconeri battono la Roma nel posticipo della 17/a giornata di Serie A e restano imbattuti in campionato. Ai bianconeri basta un gol per mettere ko gli uomini di Eusebio Di Francesco: lo segna Mandzukic nel primo tempo, con un'incornata che batte Olsen su bel cross di De Sciglio.

Nel finale di gara, annullata rete a Douglas Costa per un fallo precedente ai danni di Zaniolo. Con il successo di oggi, la Juventus si laurea campione d'inverno quando mancano ancora due giornate al termine del girone d'andata.

JUVENTUS-ROMA 1-0

35' Mandzukic

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 49; Napoli 41; Inter 32; Lazio 28; Milan 27; Sampdoria 26; Fiorentina e Sassuolo 25; Atalanta e Roma 24; Torino 23; Parma 21; Genoa 19; Cagliari 17; Empoli e Spal 16; Udinese 14; Bologna 12; Frosinone 9; Chievo 4

