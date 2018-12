Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>CHIEVO INTER PERISIC/ Il gol di Ivannon è bastato all'Inter per battere il, capace di agguantare il pareggio in extremis con: "Oggi ho segnato ma non conta niente, l'importante è che vinca l'Inter - ha dichiarato ai microfoni di 'Inter TV' - se non fai gol è normale prenderlo e non vincere".