JUVENTUS ROMA OLSEN RONALDO / La Juventus sta battendo la roma con un gol di Mandzukic ma il duello a distanza tra Ronaldo e Olsen al momento vede trionfatore il portiere giallorosso.

In almeno tre circostanze l'estremo difensore svedese si è superato per negare il gol al portoghese. In particolare nel secondo tempo a distanza di qualche secondo, Olsen ha risposto in maniera miracolosa alle conclusione di Ronaldo: CR7 non è riuscito a trattenere la rabbia e si è sfogato dando un calcio al palo.