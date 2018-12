CALCIOMERCATO JUVENTUS ALMENDRA / Non solo la Juventus: Agustin Almendra è finito nel mirino anche del Napoli con De Laurentiis e Giuntoli che vorrebbero il giovane trequartista del Boca Juniors in azzurro.

Classe 2000, capace di giocare anche in altri ruoli del centrocampo, Almendra ha già debuttato in prima squadra e ha anche collezionato qualche presenza in Coppa Libertadores. L'interesse azzurro - come riporta il 'corrieredellosport.it' - è indirizzato in prospettiva futura: sul calciatore però ci sono diversi club. Oltre alla Juve, anche Roma e Inter hanno chiesto informazioni, così come Barcellona e Manchester City.