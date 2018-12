JUVENTUS ROMA PAGELLE / La Juventus fa la partita e chiude in vantaggio il primo tempo per 1-0 grazie al colpo di testa vincente al 35' di Mario Mandzukic, all'ottavo centro in campionato. Olsen, decisivo soprattutto all'inizio su Alex Sandro, evita finora un passivo peggiore alla Roma. Disastroso Santon, impalpabili Ünder e Schick nell'attacco giallorosso.

brilla ad intermittenza nella squadra di Allegri, positive invece le prove di De Sciglio e

Juventus-Roma 1-0 (parziale al 45')

35' Mandzukic

Juventus (4-3-1-2): Szczesny 6; De Sciglio 6,5, Bonucci 6, Chiellini 6, Alex Sandro 6,5; Bentancur 6,5, Pjanic 5,5, Matuidi 6; Dybala 5,5; Cristiano Ronaldo 6, Mandzukic 7. All.: Allegri.

Roma (3-5-2): Olsen 7; Manolas 6, Fazio 6, Kolarov 6; Santon 4,5, Nzonzi 6, Cristante 5, Zaniolo 6, Florenzi 5; Ünder 5, Schick 5. All: Di Francesco.

Note: ammonito Nzonzi (R)

