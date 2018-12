CHIEVO INTER POLEMICA SPALLETTI/ Serata negativa per l'Inter: i nerazzurri, avanti in casa del Chievo grazie al gol di Perisic, hanno incassato in pieno recupero la rete di Pellissier che è valsa il pareggio ai padroni di casa, imbattuti da quando Di Carlo ha sostituito D'Anna in panchina.

Alle tante critiche piovute sull'Inter, il tecnico Luciano Spalletti ha voluto rispondere così, in maniera polemica: "Dopo i pareggi del Chievo contro Napoli e Lazio non avete parlato di passo falso - ha dichiarato ai microfoni di 'Radio Rai' - di quelle che hanno pareggiato contro di loro, noi siamo la squadra che li ha messi di più in difficoltà".

