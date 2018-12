PAGELLE E TABELLINO DI PARMA-BOLOGNA PROMOSSI E BOCCIATI – Una partita spenta quella del Tardini, fra due squadre che hanno come obiettivo primario quello di salvarsi. La paura di farsi troppo male alla lunga prende il sopravvento e le occasioni latitano, così come la fluidità del gioco. Ci va vicino soltanto Siligardi, ad inizio match, dopo una bella progressione di Gervinho. Poi l'ivoriano si spegne e gli affondi dei padroni di casa con lui. Non ne approfitta la squadra di Inzaghi, troppo timida e con poche idee in fase di costruzione. Si salva solo Palacio.

PARMA

Sepe 6 - Normale amministrazione per lui.

Iacoponi 6 - Amministra bene e avanza quando può, ma senza incidere negli ultimi metri.

Bruno Alves 6 - La solita esperienza al servizio della squadra. Controlla bene Santander.

Bastoni 6 - La spalla consolidata di Bruno Alves, gioca una gara senza commettere errori e sbavature.

Gagliolo 5,5 - Non spinge molto, mantenendo più che altro la posizione.

Barillà 5,5 - Gara di contenimento a centrocampo, con pochi inserimenti senza palla.

Scozzarella 5,5 - Forse ci si sarebbe aspettato qualcosa in più sulle geometrie di gioco, ma la sua partita è attenta si, ma con pochi spunti tecnici interessanti. Dal 71' Stulac 5,5 - Si segnala solo per una punizione calciata dalla distanza col pallone terminato a lato di molto.

Rigoni 6 - Tanta corsa in entrambe le fasi e qualche palla interessante per il reparto offensivo, ma poco altro.

Siligardi 6 - Colpisce un palo ad inizio gara, bravo a metterci il piede sulla sventagliata di Gervinho. Poi però si spegne alla distanza ed esce un po' stanco, ma soprattutto con qualche problemino fisico. Dal 63' Sprocati 6 - Autore di una buona conclusione dopo un ottimo dribbling, entra in campo col piglio giusto anche se nel momento peggiore per i padroni di casa che rifiatano.

Inglese 5 - Combina poco sotto porta, quasi nulla. Riceve poca assistenza ma è anche vero che i suoi movimenti latitano.

Gervinho 5,5 - Parte subito forte con una progressione che crea grossi grattacapi all'intera difesa felsinea e a conclusione della galoppata Siligardi coglie il palo. Poi però rallenta, riceve pochi palloni giocabili e si eclissa un po'. Fino al momento del cambio. Dall'84' Ciciretti s.v.

All. D'Aversa 5 - Il pareggio ci può anche stare per la classifica del Parma, ma sul piano del gioco c'è davvero poco nel freddo pomeriggio del Tardini. La squadra non brilla sul piano delle idee e della convinzione. Momento di forma un po' così?

BOLOGNA

Skorupski 6 - Bene nelle uscite, poco altro da registrare per il resto. Il palo lo grazia sul tiro di Siligardi ad inizio match.

Calabresi 6 - Difende bene per tutta la gara, dimostrando personalità nonostante la giovane età.

Una certezza ormai per Inzaghi.

Danilo 6 - Riesce a limitare Inglese con la collaborazione dei compagni di reparto. Buona gara la sua.

Helander 6,5 - Sempre attento ed elegante nelle chiusure. A volte anche in scivolata per scongiurare pericoli sulle poche conclusioni degli avversari.

Mbaye 5 - Spinge poco. E male. Serve una determinazione maggiore e tutt'altro passo per creare superiorità numerica.

Dzemaili 5,5 - Bene in fase di interdizione, meno in quella di costruzione, dove la sua qualità avrebbe potuto dare un brio diverso alla manovra. Dal 69' Orsolini 5,5 - Qualche buono sprint, ma poche soluzioni concrete.

Nagy 6 - Fa filtro davanti alla difesa limitando le incursioni dei centrocampisti avversari a supporto delle punte.

Svanberg 5,5 - Anche lui ci mette qualche pezza a centrocampo, ma si limita al compitino.

Mattiello 5,5 - Con le sue qualità è lecito aspettarsi qualcosa in più. E invece sulla fascia arriva solo qualche sgroppata con pochi palloni messi in mezzo.

Santander 5 - Qualche spizzata e difesa del pallone. Ma a centrocampo. Gioca sempre spalle alla porta e troppo lontano da quest'ultima. Va bene il lavoro sporco, ma fino a un certo punto. Dal 79' Destro s.v.

Palacio 6,5 - Il migliore dei suoi. Corre e prova sempre a saltare l'uomo creando superiorità numerica. Non ha grosse occasioni da gol, ma trova sempre buoni spunti che mettono in allarme i difensori gialloblù.

All. Inzaghi F. 5 - Occorreva il colpaccio per smuovere la classifica. Invece dal Tardini arriva soltanto un pareggio ed una prestazione tutt'altro che convincente. I cambi non forniscono brillantezza e freschezza agli affondi finali.

Arbitro: Abisso 6 – Il Var lo aiuta, è vero, ma lui dirige bene l'incontro estraendo anche parecchi cartellini gialli. Tutti corretti però.

TABELLINO

Parma-Bologna 0-0

Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Gagliolo; Barillà, Scozzarella (dal 71' Stulac), Rigoni; Siligardi (dal 63' Sprocati), Inglese, Gervinho (dall'84' Ciciretti). A disp.: Gobbi, Gazzola, Deiola, Di Gaudio, Dezi, Ceravolo, Biabiany, Frattali, Bagheria. All. D'Aversa.

Bologna (3-5-2): Skorupski; Calabresi, Danilo, Helander; Mbaye, Dzemaili (dal 69' Orsolini), Nagy, Svanberg, Mattiello; Santander (dal 79' Destro), Palacio. A disp.: Paz, Gonzalez, De Maio, Donsah, Krejci, Valencia, Okwonkwo, Falcinelli, Santurro, Da Costa. All. Inzaghi F..

Marcatori:

Arbitro: Rosario Abisso (Sez. di Palermo)

Ammoniti: 21' Bruno Alves (P), 30' Siligardi (P), 31' Nagy (B), 39' Scozzarella (P), 49' Mattiello (B), 89' Danilo (B)

Espulsi:

