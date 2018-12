JUVENTUS ROMA MARCHISIO / Ci sarà anche Claudio Marchisio ad assistere questa sera al big match della 17^ giornata di Serie A tra Juventus e Roma. L’ex centrocampista e numero 8 bianconero, adesso allo Zenit, è stato accolto con un caloroso applauso dai sostenitori della ‘Vecchia Signora’ all’arrivo in macchina all’Allianz Stadium.

Marchisio, che dopo 25 anni tra giovanili e prima squadra ha lasciato la scorsa estate la Juve, si trova in questi giorni a Torino per trascorrere le festività in Italia approfittando della sosta nel campionato russo. Il centrocampista è entrato in campo e si è rivolto ai tifosi: "E' strepitoso essere qui. Devo dirvi soltanto grazie. Sono molto emozionato per quello che ho dato a voi e per quello che voi avete dato a me". Parole accolte dall'ovazione dello Stadium ricambiata con gli applausi, con gli occhi lucidi, del 'Principino'.

