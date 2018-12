CHIEVO INTER SPALLETTI / Luciano Spalletti a 'Sky' commenta il pareggio tra Chievo ed Inter arrivato al 91' con il gol di Pellissier che ha risposto a quello di Perisic. Il tecnico nerazzurro ha dichiarato: "E' successo quello che è successo nelle ultime partite contro il Chievo. Ci siamo fatti trovare sorpresi, non siamo scappati sulla spizzata e ci ha preso di infilata. A volte succede e bisogna lavorarci meglio su queste cose qui... Abbiamo avuto diverse palle per chiudere la partita. Pellissier è stato bravissimo a sfruttare questo buco".

BEL GIOCO - "Non si è cattivi ed esecutivi per quel che dovrebbe essere l'atteggiamento. Quando c'è il vantaggio da usare della qualità bisogna prendercelo e portarselo a casa".

POSSESSO PALLA - "A volte lo fa il livello di carattere che si ha, di valutare il tipo di pallone e come andargli addosso a quel pallone.

Ogni tanto noi facciamo delle scelte che sono il contrario di quello che vuole lo sviluppo dell'azione. Non ci prendiamo il massimo".

ICARDI - "Ha fatto una cosa importante per la squadra, quello che ogni tanto si chiede a tutti. Il fatto che c'erano molti giocatori dentro ad attaccare l'area di porta, lui era venuto incontro ed era nella direzione della palla, quindi ha rincorso ed ha ripreso una palla importante. Ma quando ci capita l'occasione due contro due bisogna passarsela bene".

INTER SPALLETTIANA - "La squadra è stata bene in campo, ordinata, si è trovata spesso lo sfogo centrale. Nel secondo tempo quando ho inserito Lautaro per andare a chiudere la partita abbiamo avuto due-tre occasioni. Poi loro prendevano palla e la buttavano sulla linea difensiva: in questi ribaltoni è più facile andare sul 2-0 ma bisogna stare attenti a quello che poi è successo".

MERCATO - "Abbiamo una buona squadra, impossibile andarla a migliorare in questo mercato qui con l'avanzo delle altre squadre. Gli avanzi degli altri non ti migliorano.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui