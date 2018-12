Serie A, 17a giornata: Pellissier beffa l'Inter, Inzaghi ferma il Parma!

SERIE A CHIEVO INTER PARMA BOLOGNA / Tanto equlibrio nelle gare delle ore 18 nel turno prenatalizio di Serie A.

L', dopo il gol dial 39', è stata beffata dalnel finale, quandoha superatocon un bellissimo pallonetto. Nell'altra gara in contemporanea, invece, ildiha conquistato un punto sul campo del, che non è riuscito a sfondare il muro difensivo degli ospiti. Con questo punto, i nerazzurri si allontanano dal(ora a più otto), secondo in classifica e prossimo avversario di campionato.

Chievo-Inter 1-1: 39' Perisic (I); 90' Pellissier (C)

Parma-Bologna 0-0

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 46; Napoli 41; Inter 33; Lazio 28; Milan 27; Sampdoria 26; Fiorentina e Sassuolo 25; Atalanta e Roma 24; Torino 23; Parma 22; Genoa 19; Cagliari 17; Empoli e Spal 16; Udinese 14; Bologna 13; Frosinone 9; Chievo 5

