MONDIALE PER CLUB REAL MADRID AL AIN / Il Real Madrid è, ancora, sul tetto del mondo. I 'Blancos' hanno superato per 3-1 i padroni di casa dell'Al Ain, conquistando per la terza volta consecutiva il Mondiale per Club. E' il pallone d'oro Luka Modric ad aprire le marcature al 14'. Nella ripresa Llorente firma il 2-0 al 60' e Sergio Ramos chiude la pratica al 78'.

Per la squadra degli Emirati, il gol della bandiera lo firma il giapponeseall '86', ma nel finale è l'autorete dia chiudere la gara sul 4-1. Primo titolo per Santiagoalla guida dei bianchi di Spagna.

REAL MADRID- AL AIN 4-1

Marcatori: Modric al 14' (R), Llorente al 60' (R), Ramos al 78' (R), Shiotani al 86' (A), Nader (aut) al 91' (R).

