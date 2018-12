Juventus-Roma, probabili formazioni: sciolto il dubbio di Allegri

JUVENTUS ROMA FORMAZIONI / Ci sarà Bonucci e non Benatia nell’undici della Juventus per il posticipo di questa sera all’’Allianz Stadium’ contro la Roma. Massimiliano Allegri ha sciolto in favore del numero 19 il ballottaggio con il marocchino ed ex della sfida al centro della retroguardia bianconera. Il tridente offensivo sarà composto dai ‘titolarissimi’ Dybala, Cristiano Ronaldo e Mandzukic, mentre a centrocampo tornerà Bentancur dopo la squalifica nel derby contro il Torino.

Juventus-Roma, probabili formazioni

- la cui panchina continua a scottare - deve rinunciare ancora a capitanma recupera (almeno per la panchina)guiderà l’attacco giallorosso, conavanzato sulla trequarti insieme a. Il fantasista turco dovrebbe essere preferito a, sulla destra della linea difensiva ci sarà spazio invece per Santon.

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala; Cristiano Ronaldo, Mandzukic. All.: Allegri

Roma (4-2-3-1): Olsen; Santon, Manolas, Fazio, Kolarov; Nzonzi, Cristante; Ünder, Zaniolo, Florenzi; Schick. All.: Di Francesco

M.D.A.

