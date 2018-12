PAGELLE TABELLINO CHIEVO INTER / L'Inter viene beffata dal Chievo di Di Carlo ed esce dal 'Bentegodi' con un solo punto. Al gol di Perisic risponde Pellissier, decisivo nel recupero con un pregevole tocco sotto che scavalca Handanovic. Ecco i voti del match.

CHIEVO

Sorrentino 6,5- Sempre sicuro e attento tra i pali, ma non può nulla sul colpo a botta sicura di Perisic. Strepitoso nella ripresa su Icardi.

De Paoli 5,5 - Soffre le sortite offensive di D'Ambrosio e Perisic e viene saltato da Icardi in occasione del vantaggio nerazzurro. Gara da dimenticare.

Bani 5,5 - Fatica a contenere un ispirato Icardi, sempre più al servizio dei propri compagni. È inoltre fuori posizione nell'azione dell'1-0 ospite.

Rossettini 6 - Lucido e attento nella propria area di rigore. È il migliore del suo reparto arretrato.

Barba 5,5 - Mai pericoloso in zona d'attacco e spesso in difficoltà in contenimento su Politano.

Kyine 5,5 - Sostituito al termine del primo tempo dopo 45 minuti piuttosto deludenti. Dal 46' Jaroszynski 6 - Propizia il gol del pareggio con il lancio per Stepinski. Bene anche in fase difensiva.

N. Rigoni 6 - Bene in interdizione davanti alla propria difesa. Non rischia nulla neanche in fase di possesso.

Hetemaj 5,5 - Spesso in ritardo nei confronti del diretto avversario e costretto al fallo. Mai incisivo in fase offensiva.

Giaccherini 5,5 - Svaria su tutto il fronte d'attacco senza però riuscire a rendersi pericoloso dalle parti di Handanovic. Dal 78' Birsa s.v.

Meggiorini 5 - È piuttosto avulso dal gioco e controllato senza troppi problemi dai centrali nerazzurri. Oggetto misterioso. Dal 61' Stepinski 6,5 - Decisivo con un'ottima sponda di testa in occasione del pareggio firmato da Pellissier.

Pellissier 7 - È l'unico a creare pericoli dalle parti di Handanovic e nel finale firma il gol del pareggio con un delizioso tocco sotto che non lascia scampo a Handanovic.

All. Di Carlo 6 - Un ottimo Chievo riesce a strappare un punto che sembrava ormai perso. Importante iniezione di fiducia in ottica salvezza.

INTER

Handanovic 6 - Sempre sicuro tra i propri pali, meno in uscita. Sorpreso da Pellissier in occasione del pareggio dei padroni di casa: non poteva fare molto di più.

Vrsaljko 6 - Si disimpegna con grande diligenza nella propria metà campo e non rinuncia ad accompagnare la manovra dei suoi quando può.

Gli infortuni sembrano ormai alle spalle.

de Vrij 5,5 - Blinda la propria area di rigore con la collaborazione di Skriniar. Non si ricordano suoi errori difensivi, fino al pareggio di Pellissier.

Skriniar 5,5 - È come al solito insuperabile nell'uno contro uno e impeccabile in chiusura. Pesa, però, la grave disattenzione finale che costa il pareggio ai nerazzurri.

D'Ambrosio 6 - Decisivo con l'assist che smarca Perisic in area di rigore. Sorpreso, però, da Pellissier nel finale.

Brozovic 6 - Compie il solito prezioso lavoro a tutto campo, gestendo con grande lucidità il possesso della palla.

Joao Mario 6,5 - Schierato al fianco di Brozovic in un centrocampo a due, il portoghese si disimpegna con buona tecnica e ottimi tempi di gioco. Dall'82' Borja Valero s.v.

Politano 6 - Sempre vivace e pericoloso nell'uno contro uno con il suo solito sinistro. Nel primo tempo sfiora anche il gol da fuori. Dal 75' Lautaro Martinez 5,5 - Non riesce ad incidere nei 20 minuti in cui è chiamato in causa.

Nainggolan 6 - Qualche sprazzo dei suoi e un gol sfiorato con un destro da fuori. In crescita. Dal 67' Vecino 6 - Entra e garantisce maggiore freschezza e copertura in mezzo al campo.

Perisic 6,5 - Ritrova un gol che mancava dalla trasferta di Bologna e che lo sblocca anche nel match: domina fisicamente nella ripresa.

Icardi 6,5 - Gara di grande qualità per il capitano nerazzurro, che partecipa al gol dei suoi con la palla in profondità per D'Ambrosio e sfiora la rete nella ripresa dopo una super azione.

All. Spalletti 6 - Clamorosa beffa finale quando la gara sembrava in totale controllo. Ha poco da rimproverare alla sua squadra.

Arbitro: Pasqua 6 - Ottima gestione in un match piuttosto corretto. Non ci sono episodi dubbi o da Var da segnalare.

TABELLINO

CHIEVO-INTER 1-1

Chievo (4-3-1-2): Sorrentino; De Paoli, Bani, Rossettini, Barba; Kyine (46' Jaroszynski), N. Rigoni, Hetemaj; Giaccherini (78' Birsa); Meggiorini (61' Stepinski), Pellissier. All. Di Carlo.

Inter (4-2-3-1): Handanovic; Vrsaljko, De Vrij, Skriniar, D'Ambrosio; Brozovic, Joao Mario (82' Borja Valero); Politano (75' Lautaro Martinez), Nainggolan (67' Vecino), Perisic; Icardi. All. Spalletti

Arbitro: Fabrizio Pasqua (Sez. di Tivoli)

Marcatori: 39' Perisic (I), 91' Pellissier (C)

Ammoniti: 30' Kyine (C), 41' Hetemaj (C), 53' Joao Mario (I), 59' Brozovic (I)

Espulsi:

