CALCIOMERCATO MILAN GATTUSO GAZIDIS / La sconfitta contro la Fiorentina a San Siro non è certamente piaciuta alla dirigenza del Milan. A preoccupare però non è solo la sfida contro i viola, ma le ultime gare disputate, con l'attacco rossonero a secco da oltre 180 minuti.

Ecco che allora, secondo quanto riportato da 'Panorama', il nuovo ad del Milan, Ivan Gazidis, avrebbe già allertato Arsene Wenger, cercando di capire la sua disponibilità per un eventuale trasferimento in rossonero in caso di fallimento di Gattuso. Il tecnico francese è ancora senza squadra dopo l'addio all'Arsenal. I due hanno già avuto modo di lavorare insieme proprio ai 'Gunners', anche se il rapporto tra i due non è mai stato ottimale.

