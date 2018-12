SASSUOLO TORINO MAZZARRI ZAZA / "Su Zaza c'è un rigore clamoroso. Non ci lamentiamo, ma guardiamo i fatti. Non capisco perché l'arbitro non sia andato al Var a rivedere il contatto". Non nasconde la propria furia Walter Mazzarri al termine del pareggio ottenuto dal suo Torino sul campo del Sassuolo. Il tecnico dei granata ha parlato così ai microfoni di 'Radio Rai': "Sono arrabbiato sia per episodi nostri che per quelli arbitrali.

-Zaza? Quando un difensore va diretto sulla gamba dopo che l'avversario l'ha stoppata secondo me è rigore". Sulla sfida: "La squadra non mi è piaciuta. Non abbiamo giocato come contro ilo la. Avremmo comunque meritato di vincere, ma dobbiamo essere bravi a chiudere le partite. Il Sassuolo è un'ottima squadra e dobbiamo essere bravi a saper concretizzare in attacco. Anche dal punto di vista dell'intensità loro hanno avuto qualcosa in più".