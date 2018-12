Napoli, Meret decisivo: 'frecciata' di De Laurentiis a Reina

NAPOLI SPAL MERET DE LAURENTIIS / Sceso in sala stampa per augurare buone feste ai giornalisti presenti, Aurelio De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo Napoli-Spal.

Elogiando Alexper la parata decisiva nei minuti finali, il presidente ha lanciato una piccola 'frecciata' a Pepe, spesso criticato per la gestione dei suoi lanci lunghi: "Ha fatto due gol perché ne ha parati due - ha esordito il presidente - Para e non tira i palloni dall'altra parte del campo. Rispetto all'anno scorso abbiamo un punto in meno. Cosa vi aspettavate...".