GENOA ATALANTA PRANDELLI / Primi tre punti dal ritorno in panchina per Cesare Prandelli. Il suo Genoa supera l'Atalanta per 3-1 e l'ex ct della nazionale non nasconde la sua soddisfazione: "Provo tanta felicità. A chi dedico la vittoria? A tutti coloro che mi sono stati vicino in quest'ultimo periodo".

Così ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport', sottolineando la prova positiva della squadra, in particolare di: "Se fa gol lui diventa tutto più bello: è un ragazzo serio, che ci può aiutare ad uscire da una situazione particolare. E' un attaccante moderno, è freddo sotto porta, ma anche bravissimo da fuori area: è un attaccante moderno".