Inter, Marotta: "Alziamo un trofeo". Poi l'annuncio di mercato

CALCIOMERCATO INTER MAROTTA CHIEVO - "Affrontiamo una partita alla volta: oggi c'è la motivazione e la concentrazione giusta per questa gara molto difficile al di là della classifica. Dopo il cambio di allenatore il Chievo sta vivendo un buon momento di forma e rischia di metterci in difficoltà, ma il risultato finale dipende da noi". Pensieri e parole di Beppe Marotta. Ai microfoni di 'Sky Sport', il nuovo amministratore delegato dell'Inter ha parlato anche di mercato: "Quello di gennaio è un mercato che offre poco dal punto di vista delle disponibilità.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il livello della rosa è già importante e trovare giocatori consoni alla nostra strategia è difficile. Non ci saranno colpi a sensazione. Contratto milionario dellacon Adidas? Quando arrivai in bianconero coni numeri erano diversi, poi sono cambiati i risultiti sportivi: il resto è venuto di conseguenza. E' arrivato il momento di tornare a fare risultati e di alzare un trofeo. L'anno prossimo il livello qualitativo e di esperienza del gruppo deve migliorare: concerchermo migliorarlo in estate. Ora dobbiamo ambire al traguardo della qualificazione alla prossima Champions e valorizzare le risorse a disposizione di".