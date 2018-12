NAPOLI SPAL ANCELOTTI / Soddisfatto per la vittoria del suo Napoli, nonostante le tante occasioni sprecate. Carlo Ancelotti ha così parlato ai microfoni di 'Sky Sport': "Quando hai le opportunità e alla fine non chiudi la partita, alla fine è normale che rischi di soffrire. E' il calcio". Sul fallo di mano di Fares non fischiato: "Hanno cambiato la regola stanotte... Sto scherzando ovviamente".

Soddisfatto per, proprio ex: "Ha fatto una parata di alto livello, d'altronde è un portiere di alto livello. Ma anchequando chiamati in causa hanno fatto molto bene". Vietato però guardare alla: "Dobbiamo in primis pensare a noi stessi. Stiamo recuperando tanti giocatori e la squadra può crescere. Abbiamo tanto potenziale, che ancora non abbiamo espresso al cento per cento. Abbiamo giocato alcuni tratti con un po' di frenesia, facendo un buon possesso, ma poco efficace e attaccando poco la profondità".