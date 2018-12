Calciomercato Napoli, Semplici incorona Lazzari e Meret

CALCIOMERCATO NAPOLI SEMPLICI LAZZARI - La Spal esce sconfitta dal 'San Paolo' 1-0 contro il Napoli al termine di una gara gagliarda in cui ha sfiorato più volte il pareggio nel finale. Tra i migliori degli ospiti, ancora una volta, l'esterno Manuel Lazzari per il quale si è registrato un contatto con la Roma e che piace anche ai partenopei: "Lazzari è cresciuto tantissimo negli ultimi anni con lavoro e qualità.

È riuscito a conquistare spazio importante nel nostro campionato attirando attenzioni di squadre più forti di noi, credo che il prossimo anno sarà il momento giusto per provare a fare il salto in un’altra squadra - le parole del tecnico dei ferraresiin conferenza stampa raccolte dall'inviato di Calciomercato.it - Quest'anno è più difficile salvarsi, il livello è più competitivo ma credo abbiamo i mezzi per salvarci. Nel primo tempo siamo stati bravi a limitare il loro attacco. Poi abbiamo portavo a ribaltarla nella ripresa, ci sono capitate occasioni nel finale e soloce le ha negate. Cosa gli ho detto? Non dico che lo ritengo un figlio, ma l'ho aiutato molto quando era con noi, lo abbiamo lanciato titolare in Serie B e in A. Oggi mi ha dato un dispiacere, ma merita il meglio possibile, gli ho fatto i complimenti, per me potrà essere il portiere della".