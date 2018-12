PAGELLE E TABELLINO DI UDINESE-FROSINONE PROMOSSI E BOCCIATI – Una partita davvero povera di emozioni, e con un gioco che latita da ambo le parti. Udinese-Frosinone è però uno scontro diretto in zona salvezza, e per questo delicata e importante per la classifica. Le squadra non si sbilanciano, ma riescono comunque a trovare due acuti. Mandragora quasi sfonda la porta con un sinistro magico, su cui Sportiello proprio non può nulla. Su rigore invece pareggia il solito Ciano, che tiene a galla i ciociari in attesa di tempi migliori. Fischi nel finale da parte del pubblico bianconero.

UDINESE

Musso 6 - Niente di straordinario per lui nell'uggioso pomeriggio di Udine. Intuisce il rigore di Ciano ma non riesce a intercettare la sfera.

Stryger Larsen 6 - Suo l'assist che consente a Mandragora di scagliare in rete il gol del momentaneo vantaggio. Nel secondo tempo però arretra il suo raggio d'azione.

Troost-Ekong 5,5 - Tanti ottimi interventi e un fallo di mano in area che macchia la prestazione. Errore grave il suo, che butta al vento il vantaggio firmato da Mandragora.

Nuytinck 6 - Buona prestazione la sua, senza sbavature nè incertezze.

Fofana 5,5 - Nel primo tempo prova anche la staffilata da fuori, come spesso succede. Nella ripresa si dedica più che altro alla fase di contenimento e Nicola lo sostituisce dopo il pareggio ciociaro. Dal 64' Pussetto s.v.

Beahrami 6 - In appoggio non sempre si rivela preciso, ma nella lotta a centrocmapo sa farsi rispettare con la sua esperienza.

Mandragora 6,5 - Un sinistro che non lascia scampo a Sportiello e che regala il momentaneo vantaggio ai friulani. Qualche altra scorribanda con inserimenti senza palla nella ripresa, che però non sempre trova fortuna.

ter Avest 5,5 - Si vede poco nella manovra offensiva, dedicandosi principalmente a conentenere il contropiede ospite. Nicola vuole di più per avere ragione del Frosinone e lo sostituisce. Dal 76' Machis s.v.

D'Alessandro 6 - Un primo tempo scintillante sulla fascia, dove sgroppa spesso bruciando parecchie energie. E infatti nella seconda frazione gioca un po' col freno a mano tirato.

Lasagna 5 - Combatte con i centrali del Frosinone, ma perde anche parecchi palloni senza trovare la giocata pericolosa.

De Paul 6,5 - E' l'uomo di maggior qualità a disposizione di Nicola e lo ricorda spesso con giocate di altro livello rispetto agli standard del match. Non è sempre continuo però, anche se al gol ci va vicino.

All. Nicola 5,5 - C'è ancora parecchio da lavorare sul piano del gioco, che risulta troppo macchinoso e poco fluido. Meglio nel primo tempo comunque, anche se partite decisive come questa bisogna chiuderle.

FROSINONE

Sportiello 6 - Non può nulla sul gran gol di Mandragora, per il resto ordinaria amministrazione.

Goldaniga 6 - L'unico errore tecnico è l'intervento su De Paul di spalle che concede un calcio di punizione ai friulani da ottima posizione, nel primo tempo.

Poi però è sempre attento e chiude bene gli spazi dalle sue parti.

Ariaudo 6 - Anche lui è autore di una buona gara, giocata con personalità. Diventa capitano dopo l'uscita di Ciofani.

Krajnc 6 - Ammonito già al 7' per un fallo evitabile, il giallo però non condiziona la sua partita. Affidabile.

Zampano 5,5 - Nel primo tempo la spinta è maggiore sulla fascia, anche se le palle messe in mezzo non fanno certo gridare i difensori binconeri al pericolo. Vigile in marcatura.

Chibsah 6 - Fa bene entrambe le fasi, e va addirittura vicino al gol di tacco, che però Troost-Ekong riesce a sventare quasi sulla linea di porta. Dall'87' Crisetig s.v.

Maiello 5 - Poco filtro e poco appoggio in fase di costruzione.

Beghetto 5 - Un piccolo treno che parte e carica a testa bassa. Cross? Sì ma senza mai guardare il posizionamento dei compagni in area.

Ciano 6,5 - Nel primo tempo colpisce il palo con un tiro dalla distanza, non troppo forte ma angolato. Nella ripresa pareggia i conti dal dischetto trasformando con freddezza la massima punizione. Dall'88' Campbell s.v.

Cassata 5,5 - Costruisce pochissimo nel primo tempo, nonostante una partenza promettente. a metà ripresa si rivede prendendo parte a un paio di contropiedi. Poca cosa però.

Ciofani 5 - Evanescente in attacco, sia per i pochi palloni giocabili che per i movimenti: davvero troppo pochi. Dal 57' Pinamonti 6 - Dopo pochissimi minuti dal suo ingresso, guadagna il calcio di rigoe col quale il Frosinone riesce a pareggiare. Carico.

All. Baroni 5,5 - Il gioco latita, ma siamo ancora all'inizio della sua avventura. Il Frosinone però non molla e riesce ad ottenere il pari con tenacia e anche attraverso i suoi cambi. Decisivo, infatti, l'ingresso di Pinamonti.

Arbitro: Valeri 6 – Rivede quello che è giusto al Var, assegnando un calcio di rigore al Frosinone che c'è. Beghetto protesta per un secondo tocco di mano, ma in questa circostanza la massima punizione non c'è.

TABELLINO

Udinese-Frosinone 1-1

Udinese (3-5-2): Musso; Larsen, Troost-Ekong, Nuytinck; Fofana (dal 64' Pussetto), Behrami, Mandragora, ter Avest (dal 76' Machis), D'Alessandro; Lasagna, De Paul. A disp.: Pezzella, Opoku, Wagué, Barak, Pontisso, Micin, Balic, Vizeu, Scuffet, Nicolas. All. Nicola.

Frosinone (3-4-2-1): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Krajnc; Zampano, Chibsah (dall'87' Crisetig), Maiello, Beghetto; Ciano (dall'88' Campbell), Cassata, Ciofani (dal 57' Pinamonti). A disp.: Ghiglione, Salamon, Brighenti, Molinaro, Gori, Soddimo, Sammarco, Perica, Bardi. All. Baroni.

Marcatori: 32' Mandragora (U), 61' Ciano (rig.) (F)

Arbitro: Paolo Valeri (Sez. di Roma 2)

Ammoniti: 5' Cassata (F), 7' Krajnc (F), 73' Behrami (U), 75' Chibsah (F), 83' D'Alessandro (U)

Espulsi:

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui