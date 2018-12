PAGELLE E TABELLINO DI NAPOLI-SPAL: Meret, che parata!

PAGELLE E TABELLINO DI NAPOLI SPAL / Un'ottima Spal sfiora il colpaccio nel finale con il colpo di testa di Fares, ma una parata fantascientifica di Meret dice "no" e regala al Napoli 3 punti sudatissimi. La sblocca Albiol, Koulibaly dà spettacolo, davanti c'è un po' di inconsistenza ma per fortuna ci pensa la retroguardia azzurra a salvare Ancelotti e tenere vivo il campionato. Ma complimenti a Semplici per la sua squadra, che ha saputo tenere viva la gara fino all'ultimo senza mai chiudersi.

NAPOLI

Meret 7,5 - Si sporca i guanti al minuto 52, quando Schiattarella conclude di prima intenzione da fuori area. Si distende e mette in angolo. Ma la parata del match è quella al minuto 93: colpo di testa di Fares, si tuffa di istinto e salva un gol praticamente fatto. Niente male davvero, come biglietto da visita.

Hysaj 6 - Scelte tecniche non sempre ineccepibili, ma dà sicuramente un grande apporto nella fase difensiva, dove c'è un Fares piuttosto ispirato che sa come dare fastidio.

Albiol 7 - Se Koulibaly straborda fisicamente e tecnicamente, lui fa sfoggio di grande intelligenza tattica e senso dell'anticipo. Insieme le prendono tutte, non fanno passare quasi nulla. E in alcuni casi la risolvono pure, da calcio piazzato. Proprio quello che ci voleva per scardinare una Spal chiusa benissimo.

Koulibaly 7,5 - Ormai i suoi tifosi non sanno più come strabuzzare gli occhi di fronte a certe ostentazioni di strapotere fisico e tecnico. Nel primo tempo inventa la "finta scivolata" per venir fuori da una situazione antipatica, fa urlare tutti quando esce galoppando palla al piede. Impressionante.

Ghoulam 6,5 - La sua presenza sulla sinistra si fa sentire, per la qualità della spinta più che per la quantità. Praticamente è un'ala aggiunta, con la maturità sta imparando anche a gestire un po' meglio la fase passiva. Se recupera bene può tornare ad essere fra i top mondiali nel suo ruolo. Dal 78' Luperto sv

Callejon 6 - Si tiene largo sulla destra, prova anche a liberarsi al tiro ma la sua proverbiale presenza "fantasma" alle spalle dei difensori è decisamente più efficace quando non deve fare il fluidificante. Comunque non demerita.

Rog 6 - Questo ragazzo andrebbe sgrezzato, per l'irruenza negli interventi spesso a sproposito, per le scelte di gioco a volte discutibili, per il cartellino che non manca mai. Se Ancelotti riesce in questa impresa si ritroverà fra le mani una pepita d'oro, uno dei mediani più arcigni d'Europa, interprete di un ruolo che ultimamente non sembra avere tantissimi interpreti. Ma, appunto, ci vuole tanta pazienza. Dal 64' Fabiàn 6,5 - Il suo ingresso dà vivacità e personalità alla manovra offensiva azzurra, dà anche un "quasi" assist al centro che purtroppo nessuno sfrutta al meglio.

Hamsik 5,5 - In qualche occasione arranca nel recupero palla e anche in costruzione in qualche frangente perde un po' la bussola. Sbaglia qualche passaggio di troppo, si ritrova pressato bene dal centrocampo spallino e non sempre riesce a uscirne a testa alta.

Zielinski 5,5 - Parte bene, sembra una di quelle giornate in cui la deciderà lui, invece poi tira parecchio i remi in barca e non impressiona né per continuità né per qualità della prestazione.

Mertens 5,5 - Nel primo tempo è molto più attivo di Insigne nella ricerca dell'occasione giusta per colpire, poi tira un po' i remi in barca, marcato bene dalla difesa spallina. Non la sua migliore prestazione. Dall'84' Diawara sv

Insigne 5,5 - Giornata un po' così, non è sempre nel vivo del gioco e anche le conclusioni provate sono sempre un po' troppo velleitarie. Sta accusando una flessione dopo un inizio di stagione semplicemente devastante, forse Ancelotti farebbe bene di tanto in tanto a far riposare anche lui.

All. Ancelotti 6 - Alla fine arrivano i 3 punti, ma Semplici non gli ha reso la vita facile.

Qualche problema di troppo lì davanti, con gli attaccanti che sembrano piacersi troppo e hanno difficoltà ad andare in porta senza azioni troppo elaborate. Per sua fortuna ci pensa Albiol, ci pensa Koulibaly, e soprattutto ci pensa Alex Meret.

SPAL

Gomis 6 - Può poco sul gol di Albiol, per il resto guida la difesa con carisma e personalità, non si fa mai trovare impreparato anche quando gli attaccanti di casa provano ad inventare qualcosa anche sopra le righe.

Cionek 6,5 - Mister affidabilità questo centrale brasiliano-polacco che ormai nella Spal è un elemento imprescindibile. Scala anche a fare il terzino a destra, si fa valere su Mertens, Insigne e chiunque passi dalle sue parti.

Djourou 6 - Guida con esperienza una difesa che accusa poche sbavature, poi un problema muscolare, l'ennesimo infortunio, lo toglie dal campo e probabilmente lo fermerà per un bel po'. Certi calciatori sembrano avere una maledizione addosso. Dal 42' Vicari 6,5 - Dopo un tempo in panchina inizia a guidare quella che di solito è la "sua" difesa, e lo fa sicuramente molto bene. Si fa rispettare e difficilmente lascia passare gli avversari alle sue spalle.

Bonifazi 6,5 - Un gran bel prospetto, elegante nei disimpegni e sempre pronto in chiusura. Ha avuto qualche problema fisico che ne ha rallentato lo sviluppo, ma ora sta bene, e si vede. Il Torino, che ne detiene il cartellino, farà bene a tenerselo stretto. Dall'82' Floccari sv

Lazzari 6,5 - La sua tipica progressione oggi non è sempre costante, ma resta super efficace quando parte. Con Ghoulam è un gran bel duello, tutto da godere.

Schiattarella 6,5 - Sempre nel vivo dell'azione, sempre pronto a metterci una pezza, il suo animus pugnandi è preziosissimo per Semplici, che difficilmente fa a meno di lui in mezzo al campo.

Valdifiori 5,5 - Il suo approccio compassato può risultare problematico in alcune gare in cui gli avversari fanno tanto possesso palla. Qualche buona idea, ma troppo a sprazzi. Dal 68' Valoti 5,5 - Un paio di conclusioni verso la porta tutt'altro che indimenticabili e una presenza in mezzo al campo non sempre ineccepibile.

Kurtic 6 - Un altro di quelli che ci danno dentro alla grande, unendo quantità e qualità con qualche interessante proiezione offensiva. Rispetto a Schiattarella è un po' meno incisivo, ma comunque si fa valere.

Fares 6,5 - Un primo tempo di grandissima qualità, nella spinta e anche in copertura. Poi inizia ad accusare un po' la spinta costante di Callejon e Hysaj, ma comunque sa bene come difendersi. Stava anche trovando il gol clamoroso nel finale, ma Meret gli dice no.

Paloschi 5 - Pochi palloni giocabili, uno gli arriva anche buono ma ciabatta male e non impensierisce minimamente Meret. Ha un'altra occasione in pieno recupero ma la spara addosso al portiere avversario.

Antenucci 5,5 - Si dà da fare, fa peso lì davanti, ma anche lui non ha tantissimi palloni ed è completamente annullato dal muro azzurro che si chude a cerniera.

All. Semplici 6 - La Spal è un'ottima squadra, che gioca bene e sa difendersi con personalità. Limitati i danni con il Napoli, ma in generale non è mai sembrato fare le barricate per difendere il risultato.

Arbitro La Penna 6,5 - Episodio da moviola nel secondo tempo, presunto fallo di mano in area di rigore spallina: check col VAR dell'arbitro che non dà rigore. Decisione che alla moviola sembra corretta.

TABELLINO

NAPOLI-SPAL 1-0

NAPOLI (4-4-2): Meret; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam (79' Luperto); Callejon, Rog (66' Ruiz), Hamsik, Zielisnki; Mertens (83' Diawara), Insigne. A disp.: Karnezis, Ospina, Malcuit, Maksimovic, Rui, Verdi, Younes, Ounas, Milik. All.: Ancelotti.

SPAL (3-5-2): Gomis; Cionek, Djorou (42' Vicari), Bonifazi (83' Floccari); Lazzari, Schiattarella, Valdifiori (69' Valoti), Kurtic, Fares; Paloschi, Antenucci. A disp.: Milinkovic, Poluzzi, Simic, Costa, Felipe, Dickmann, Everton Luiz, Viviani, Petagna. All.: Semplici.

ARBITRO: La Penna

MARCATORI: 46'pt Albiol (N).

NOTE: Ammoniti: Hamsik, Rog (N), Cionek, Kurtic (S). Recupero: 3'pt e 3'st. Calci d'angolo: 3-5.

