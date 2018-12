Calciomercato Milan, Gattuso rischia grosso: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN GATTUSO - La stagione del Milan potrebbe essere giunta ad una svolta. Pur disputando una buona partita, i rossoneri sono stati sconfitti in casa dalla Fiorentina che prima di oggi non avevano mai vinto fuori casa in Serie A. Tra infortuni e squalifiche, il tecnico Gennaro Gattuso avrebbe tutti gli alibi del caso, ma sta di fatto che i risultati non sono in linea con quanto si attendeva la società.

Dopo l'eliminazione dall'è arrivato il quarto ko in campionato che è costato il sorpasso dellaal quarto posto che vale la Champions. I vertici del Milan si riuniranno per valutare la situazione. Considerato che mercoledì si torna già in campo per il turno infrasettimanale, è probabile che ogni decisione sul futuro di Gattuso venga rinviato a fine anno.saranno decisive per Ringhio.