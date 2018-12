PAGELLE E TABELLINO EMPOLI SAMPDORIA/ Altra vittoria per la Sampdoria di Giampaolo, guidata dal solito Fabio Quagliarella, a segno per 7 gare consecutive. Decisivo, anche e soprattutto, Gianluca Caprari che, entrato all'85', realizza una doppietta che vale i tre punti e fa trascorrere un Natale dal sapore di Europa alla squadra blucerchiata. Malissimo Provedel che rovina quanto di buono fatto dai suoi compagni.

EMPOLI

Provedel 4,5 - Incolpevole sui due super gol della Sampdoria, firmati Ramirez e Quagliarella. Ma negli altri poteva fare molto ma molto meglio.

Veseli 5,5 - Soffre le discese insidiose di un Murru decisamente ispirato.

Rasmussen 6 - Poteva fare peggio contro due attaccanti come quelli della Sampdoria, il migliore della retroguardia empolese. Dal 72' Zajc S.V.

Silvestre 5 - Disattento e a volte sbadato, rischia anche di regalare un calcio di rigore agli avversari nella ripresa.

Di Lorenzo 5,5 - Vedi Veseli. Aiuta poco il suo compagno di squadra e Murru ha libertà su quella fascia.

Acquah 6 - Dinamismo e corsa, raramente l'ex centrocampista di Toro e Parma si fa beccare impreparato. Dall'84' Ucan S.V.

Bennacer 6,5 - La linea verde dell'Empoli è vincente. Lui e Traorè sono due giocatori di grande qualità e sacrificio.

Traorè 7 - Bellissimo l'assist per Caputo che pareggia i conti con un gran tiro. Sempre vivace durante tutta la sfida.

Pasqual 6,5 - Trasforma con grande freddezza il rigore del momentaneo 1-0, ed è bravo in fase difensiva.

La Gumina 6,5 - Si guadagna il penalty con una gran giocata ed è sempre lui a dare adito ad azioni interessanti.

Caputo 6,5 - Sembrava una partita sottotono poi la fiammata che vale il gol del 2-2, preziosissimo.

All. Iachini 5,5 - Qualche fragilità difensiva per una squadra che comunque impone sempre il suo gioco, sconfitta che fa male per come arriva ma che porta anche qualche buona notizia, vedi Traoré.

SAMPDORIA

Audero 6,5 - Bravo nel finale su un tiro pericolosissimo di Traorè che stava per batterlo sul primo palo.

Sala 5 - Non bene il laterale destro della squadra di Marco Giampaolo che sbaglia troppo sia offensivamente che difensivamente.

Tonelli 6 - Il migliore dei suoi in difesa.

Rischia di anche di guadagnarsi un calcio di rigore ma il contatto di Silvestre è troppo lieve.

Andersen 5 - Non bene. Partita sotto i suoi standard dopo un inizio di campionato esaltante.

Murru 7 - Il vero regista della squadra blucerchiata. Prima serve l'assist per Quagliarella per un gol poi annullato, ma il servizio successivo per il bomber col 27 è buono e vale il gol del momentaneo vantaggio.

Praet 6,5 - In questo periodo è particolarmente ispirato, dimostrandosi una mezz'ala di grande livello.

Ekdal 5,5 - Deve ancora adattarsi al ruolo di mediano e si vede.

Linetty 6 - Ordinaria amministrazione per il centrocampista polacco. Dall'86' Jankto S.V.

Ramirez 7 - Firma un super gol nel finale di primo tempo con un mancino velenosissimo. Dal 65' Saponara 6,5 - Entra e serve una gran palla per Caprari che vale il gol vittoria.

Defrel 5,5 - Un po' in ombra. Si sbatte tanto a metà campo ma nell'area avversaria si vede poco. Dall'85' Caprari 8 - Doppietta d'autore in pochissimi minuti che vale una vittoria pesantissima.

Quagliarella 7 - Immenso. Arriva un altro gol per l'attaccante e capitano della Sampdoria che, di fisico, incorna e supera Provedel.

All. Giampaolo 7,5 - I suoi cambi sono decisivi. Non l'ha persa Iachini, bensì l'ha vinta il tecnico della Doria grazie agli inserimenti di Saponara e soprattutto di Caprari.

ARBITRO: Calvarese 7 - Direzione di gara eccellente, coordinata con un ottimo lavoro del VAR.

TABELLINO

Empoli-Sampdoria 2-4

EMPOLI (3-5-2): Provedel; Veseli, Rasmussen (Dal 72' Zajc), Silvestre; Di Lorenzo, Acquah (Dall'84' Ucan), Bennacer, Traorè, Pasqual; La Gumina, Caputo. All. Iachini

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Sala, Tonelli, Andersen, Murru; Praet, Ekdal, Linetty (Dall'86' Jankto); Ramirez (Dal 65' Saponara); Defrel (Dall'85' Caprari), Quagliarella. All. Giampaolo

Arbitro: Calvarese (Teramo)

Marcatori: 11' Pasqual R (E), 41' Ramirez (S), 69' Quagliarella (S), 76' Caputo (E), 87' 90'+ Caprari (S)

Ammoniti: 18' Andersen (S), 32' Acquah (E), 34' Caputo (E), 70' Quagliarella (S), 82' Ekdal (S), 85' La Gumina (E), 88' Caprari (S)

Espulsi:

