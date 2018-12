SERIE A 17A GIORNATA RISULTATI CLASSIFICA MARCATORI MILAN-FIORENTINA CHIESA NAPOLI-SPAL - Girandola di emozioni nel match delle 15 validi per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A. Il risultato più eclatante arriva dallo stadio 'San Siro' dove la Fiorentina batte il Milan di Gattuso e Higuain grazie alla splendida rete di Federico Chiesa. La Lazio, vittoriosa nel lunch match contro il Cagliari, sorpassa i rossoneri al quarto posto in classifica. Al Napoli basta un gol di Albiol per battere, non senza fatica, la Spal di Semplici. Vincono anche il Genoa contro l'Atalanta e la Sampdoria contro l'Empoli, nel match più emozionante del pomeriggio.

RISULTATI E MARCATORI

EMPOLI-SAMPDORIA 2-4

10' rig.Pasqual (E), 40' Ramirez (S), 69' Quagliarella (S), 77' Caputo (E), 87' e 93' Caprari (S)

GENOA-ATALANTA 3-1

50' e 89' Piatek (G), 55' rig. Zapata (A), 66' Lazovic (G)

MILAN-FIORENTINA 0-1

73' Chiesa

NAPOLI-SPAL 1-0

45' Albiol

SASSUOLO-TORINO 1-1

55' Belotti (T), 92' Brignola (S)

UDINESE-FIORENTINA 1-1

33' Mandragora (U), 61' rig. Ciano (F)

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 46; Napoli 41; Inter 32; Lazio 28; Milan 27; Sampdoria 26; Fiorentina e Sassuolo 25; Atalanta e Roma 24; Torino 23; Parma 21; Genoa 19; Cagliari 17; Empoli e Spal 16; Udinese 14; Bologna 12; Frosinone 9; Chievo 4

