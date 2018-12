LAZIO CAGLIARI MARAN / Uno spento Cagliari esce meritatamente sconfitto dall'Olimpico di Roma.

Intervenuto in conferenza stampa, Rolandoha commentato il 3-1 rimediato contro la: "L'ho già detto nello spogliatoio: questa sconfitta dovrà servirci da lezione per preparare le prossime due partite. C'è da farne tesoro, imparare e usarla come stimolo. Oggi non siamo riusciti a mettere la solita energia e se succede a Roma contro la Lazio diventa difficile fare risultato. Abbiamo sbagliato qualche uscita di troppo e anche alcune occasioni che ci hanno fatto perdere certezze".