Napoli-Spal, le pagelle del primo tempo: la sblocca Albiol

NAPOLI SPAL PAGELLE PRIMO TEMPO / Partita difficile per il Napoli, che contro una Spal messa benissimo in campo riesce a sbloccarla soltanto in pieno recupero grazie a una zuccata di Albiol. In avanti spazi tutti chiusi, gli attaccanti azzurri fanno tanto movimento ma vengono sempre arginati.

Sarà interessante vedere come reagirà adesso laalla batosta del difensore spagnolo.

NAPOLI

Meret 6

Hysaj 6

Albiol 7

Koulibaly 6,5

Ghoulam 6,5

Callejon 6

Rog 6

Hamsik 6

Zielinski 6,5

Mertens 6

Insigne 5,5

All. Ancelotti 6

SPAL

Gomis 6

Cionek 6,5

Djourou 6 (Dal 40' Vicari sv)

Bonifazi 6,5

Lazzari 6,5

Schiattarella 6,5

Valdifiori 6

Kurtic 6

Fares 6,5

Paloschi 5,5

Antenucci 5,5

All. Semplici 6,5

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui