CALCIOMERCATO JUVENTUS TRINCAO INTER MAROTTA SPORTING BRAGA - Trincao è uno dei talenti emergenti più interessanti del panorama calcistico internazionale. Non a caso, Juventus e Inter da tempo sono sulle tracce del 18enne attaccante dello Sporting Braga e, dal Portogallo, è rimbalzata la notizia di una nuova offerta presentata dai bianconeri (2.5 milioni di euro per il prestito con diritto di riscatto fissato a 11 milioni) per strappare il calciatore alla concorrenza nella prossima sessione di mercato di gennaio. Già in estate, il club del presidente Agnelli si era spinto ad offrire 7 milioni per il cartellino del giocatore. CLICCA QUI per tutte le ultime notizie di calciomercato.

Stando alle ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it , il Braga ha intenzione di chiudere la trattativa per la cessione di Trincao nelle prossime settimane per una cifra non inferiore ai 10 milioni di euro (cessione a titolo definitivo). La destinazione più probabile del giovane bomber resta la, il nuovo amministratore delegato dell'Inter, Beppe, lo ha già seguito in passato e adesso continua a monitorare la situazione per conto del club nerazzurro. Jorge, agente di, rappresenta un punto a favore della Juve, ma la società dinon molla la presa. Ma, chi lo vorrà, dovrà prima di tutto soddisfare le richieste economiche dei lusitani.