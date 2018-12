PAGELLE E TABELLINO DI GEONA-ATALANTA/ I padroni di casa conquistano la prima vittoria sotto la guida di Prandelli. I grifoni sembrano aver trovato la quadratura giusta. Nonostante i due rigori concessi all'Atalanta, gli uomini di Gasperini si arrendono al gioco avversario. Brutta partita per Gomez, mai incisivo e Ilicic, che sbaglia il primo rigore bergamasco. Bene invece le fasce genoane in entrambe le fasi di gioco. Anche il Piatek meno brillante accende Genova. L'Atalanta finisce la partita in 9, assenze pesanti in vista dello scontro casalingo contro la Juventus.

GENOA

Radu 6– Grande intervento sul rigore tirato da Ilicic. Tiro poco potente e lento. Presente anche sul tiro di Gomez. Intuisce la traiettoria del rigore di Zapata ma il pallone gli passa sotto.

Biraschi 6,5 – Partita e campionato in crescendo. Vince molti contrasti, contiene con fisico e intelligenza gli avversari.

Romero 6 – Non comincia bene, giallo dopo neanche cinque minuti di gioco. Tanta voglia che lo fa strafare. Quasi inguaia la squadra per un fallo di mano in area, Radu salva il rigore.

Criscito 5,5 – Soffre la qualità di Ilicic e le incursioni esterne di Hateboer. Troppe disattenzioni per un giocatore della sua esperienza. Atterra Freuler in area.

Romulo 6 – Meglio all’inizio del match quando guadagna campo sulla sua verticale, iniziando dal lato di competenza la manovra.

Hiljemark 6,5 - Migliora con il passare dei minuti. Giocando più stretto chiude le spazio agli avversari e riparte con maggiore facilità. Bello il cross sulla linea di fondo per il raddoppio di Lazovic.

Veloso 5,5 – Posizionato davanti alla difesa si preoccupa di più della fase difensiva. Molto falloso, forse anche troppo. L’arbitro lo grazia in più di un’occasione. Dal 46’ Rolon 6,5 – si presenta con grinta giusta. Dà il suo contributo in mezzo al campo, bene in interdizione.

Bessa 6 – Non convince, sbaglia ed è lento. Sempre in ritardo anche in pressing.

Lazovic6,5 – Scatenato in corsia in fase d’attacco, ordinato in copertura. Interessanti le sue accelerazioni nello stretto. Primo gol in campionato, bel tiro di potenza e precisione. Dal 82’ Pereira - sv

Piatek 7 – Non brilla come al solito ma quel poco che fa è sempre importante. Aiuta tanto anche in fase difensiva. Suo il colpo di testa sul calcio d’angolo deviato in rete da Toloi, trova anche il gol sul finire del tempo regolamentare.

Kouame 6 - Si muove tanto, aggressivo al punto giusto. Manca di precisione ma nel complesso porta a casa una prestazione soddisfacente. Dal 72’ Sandro 6 – Come Rolon si presenta con il piglio giusto.

All. Prandelli 6,5 – La squadra risponde alle sue indicazioni. Con lui in panchina la manovra genoana si è rigenerata. Grande prestazione delle fasce.

ATALANTA

Berisha 5,5 – Parata determinante sotto la traversa su un colpo di testa di Romero. Neanche un minuto più tardi l’errore di Toloi fa cambiare traiettoria al pallone che finisce in porta invece che nelle sue mani. Poco colpevole sui gli altri due gol, tiri di potenza e precisione.

Toloi 4 – Sfiora in due occasione la rete nei primi 45’.

Macchia la prestazione rendendosi protagonista sfortunato sul gol dei grifoni, sua la deviazione del tiro di Piatek. Doppio giallo anche per lui. Come Palomino salterà la Juventus.

Palomino 5 – Con ordine guida la linea difensiva. Per una doppia ammonizione lascia in inferiorità numerica la squadra. La sua assenza anche se per pochi minuti si sente eccome. Non ci sarà contro i bianconeri.

Mancini 6 – Personalità e astuzia non gli mancano. Piccole sbavature. Nella ripresa più volte si spinge nella metà campo avversaria.

Hateboer 6 – Dà poca sicurezza in entrambe le fasi di gioco. Moscio e insicuro. Salta a vuoto su Lazovin nell’azione del raddoppio dei grifoni.

De Roon sv – Costretto ad uscire dopo pochi minuti per uno scontro di gioco con Romero. Dal 5’ Pessina 6 – entra a freddo prende le misure e gestisce bene la posizione.

Freuler 6– Spesso mancano i suoi inserimenti in area, quando ci riesce manda in confusione la difesa avversaria. Guadagna un rigore, il secondo per l’Atalanta.

Gosens 5,5 – Deve contenere Romulo e Hiljemark, non sempre ci riesce. Cresce nella ripresa, provando ad affondare in attacco.

Gomez 5– Gira tanto ma a vuoto. Non inventa e manca di concretezza. Trova un palo e la manona di Radu in opposizione. Dal 63’ Rigoni – come il Papu non riesce ad incidere come avrebbe voluto Gasperini.

Ilicic 5 – Entra bene in partita ma poi si spegne. Con un guizzo interessante salta il centrocampo genoano. Si muove e inventa passaggi per Zapata e compagni. Sullo 0-0 vanifica un rigore concesso, tiro lento e con poca potenza. Dopo l’errore dal dischetto non trova più il ritmo giusto, sbaglia tanto.

Zapata 6 – Primo tempo anonimo. Inizia la ripresa realizzando il secondo rigore di giornata per l’Atalanta. Dal 75’ Barrow sv - Fa innervosire Gasperini sbagliando anche cose banali.

All. Gasperini 5– Prestazione da dimenticare. La squadra sbaglia tanto e si complica la vita da sola. Finisce la partita in 9. Contro la Juventus dovrà fronteggiare assenze pesanti.

Arbitro Doveri 6 – La partita si fa subito cattiva qualche cartellino in più sarebbe stato meglio. Con l’ausilio del Var assegna un rigore all’Atalanta per un fallo di mano di Romero. Anche nella ripresa concede un rigore ai bergamaschi per fallo di Criscito su Freuler.

TABELLINO

GENOA-ATALANTA:3-1

GENOA (3-5-2): Radu; Biraschi, Romero,Criscito; Romulo, Hiljemark, Veloso ( 46’ Rolon), Bessa, Lazovic 8 82’ Pereira); Piatek, Kouame (72’ Sandro). A disp.: Marchetti, Vodisek, Sandro, Dalmonte, Favilli, Lopez , Omeonga, Pandev, Spolli, Zukanovic. All. Prandelli.

ATALANTA(3-4-1-2): Berisha; Toloi, Palomino, Mancini; Hateboer, De Roon (5’ Pessina), Freuler, Gosens; Gomez ( 63’ Rigoni) ; Ilicic, Zapata ( 75’ Barrow). A disp.: Gollini, Rossi, Valzania, Tumminiello, Rossi, Reca, Pasalic, Masiello, Djmsiti. All. Gasperini.

Marcatori: 50’ aut Toloi(A), 55’ Zapata (A), 68’ Lazovic (G), 88’ Piatek (G)

Arbitro: Doveri sez. di Roma

Ammoniti: 3’ Romero (G), 54’ Criscito (G),

Espulsi: 82’ Palomino (A), 93’ Toloi ()A

