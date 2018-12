MILAN FIORENTINA AGENTE MONTOLIVO GATTUSO / Nonostante la grande emergenza a centrocampo, Rino Gattuso ha deciso di escludere Riccardo Montolivo dall'undici titolare di Milan-Fiorentina. In un'intervista rilasciata ai microfoni di 'Radio Deejay', l'agente del centrocampista Giovanni Branchini ha attaccato duramente l'allenatore rossonero: "La decisione di Gattuso di non prenderlo nemmeno in considerazione va rispettata, anche se ha oltrepassato i limiti della logica.

Non voglio parlare di scorrettezza o mobbing, ma è difficile pensare che Montolivo sia diventato il ventisettesimo calciatore per qualità e affidabilità del Milan. Riccardo non gioca una partita dal 13 maggio". Per le altre news di giornata CLICCA QUI

Il procuratore ha poi parlato del possibile interessamento del Genoa: "Non lo so se possa interessare. So solo che Montolivo non ha mai rifiutato alcun trasferimento in questi mesi". Infine, ancora su Gattuso: "Ieri in conferenza si è lasciato scappare una frase sui comportamenti nello spogliatoio. Spero sia stato un refuso, altrimenti sarebbe grave".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui