PAGELLE TABELLINO LAZIO CAGLIARI / Vittoria in scioltezza per la Lazio contro il Cagliari. I biancocelesti vincono 3-1 all’Olimpico grazie alle reti di Milinkovic, Acerbi e Lulic. Quasi mai pericolosi i sardi, nonostante l’impegno di Barella, l'unico a salvarsi. Di Joao Pedro il gol su rigore al 92'.

LAZIO

Strakosha 6 - Ancora impreciso quando gioca il pallone con i piedi. Salva su Faragò e Dossena.

Luiz Felipe 6 - Attento nelle marcature, sicuro nelle chiusure.

Acerbi 6,5 - Dirige bene il pacchetto arretrato. Suo il gol del 2-0 sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Radu 6 - Si limita al compitino senza commettere errori. Dal 79' Bastos 6 - Rimedia un giallo per un intervento dubbio su Joao Pedro in area, punito con la massima punizione.

Marusic 6 - Meglio in fase difensiva. L’impegno non manca, ma non affonda sulla destra.

Parolo 6 - In fase di impostazione non brilla, ma è utile in quella di non possesso.

Milinkovic 6,5 - Sblocca il risultato con una zampata e si commuove. In netta ripresa rispetto alle ultime uscite. Dal 68’ Leiva 6 - Inzaghi lo inserisce per mettere minuti nelle gambe.

Lulic 6,5 - Va e viene sulla corsia mancina. Segna in contropiede il gol del 3-0.

Luis Alberto 6 - Si abbassa sulla linea dei centrocampista per dare fluidità alla manovra. Ottima l’intesa con Correa. Dal 76’ Lukaku 6 - Partecipa alla festa.

Correa 6,5 - Semina il panico nella metà campo avversaria. Ispira il gol del vantaggio.

Immobile 6 - Svaria su tutto il fronte offensivo. La traversa gli nega la gioia del gol. Al bacio l’assist per il 3-0 di Lulic.

All. Inzaghi 6,5 - Cambia modulo, lasciando la difesa a tre. Un esperimento riuscito con tanta qualità in mezzo al campo.



CAGLIARI

Cragno 5 - Incolpevole sui tre gol.

Non effettua parate miracolose.

Pisacane 5 - Ha grandi responsabilità sul 2-0 di Acerbi.

Romagna 5 - Contrasta come può Immobile, non riuscendo ad arginare l’attacco corale dei biancocelesti.

Klavan 4,5 - Soffre la qualità e le triangolazioni degli attaccanti laziali. Macchinoso. Dal 46’ Pajac 5 - Fa quello che può.

Padoin 5 - Nella sua zona di competenza Correa fa il bello e il cattivo tempo. Spaesato.

Faragò 5 - Schierato nuovamente a centrocampo, si vede per un tiro nelle ripresa da distanza ravvicinata.

Bradaric 5 - Dovrebbe fare da filtro, ma non ci riesce.

Ionita 5 - Si divora sotto porta il gol del possibile 1-1, poi sparisce dai radar.

Barella 5,5 - Si danna l’anima in mezzo al campo, ma da solo non può cambiare l’economia della gara.

Joao Pedro 5 - Finisce troppo spesso fuori dal gioco. Segna il rigore dubbio, concesso al 92’. Dal 71’ Dessena 5 - Tocca pochi palloni.

Cerri 5 - Non costituisce mai un pericolo per la retroguardia laziale. Ci prova da lontano, senza risultati. Dal 46’ Farias 5 - Maran lo manda in campo per dare la scossa ai suoi. Missione fallita.

Maran 5 - Il Cagliari dura appena 12 minuti. Cambia modulo in corsa, quando è troppo tardi per riprendere la gara.



TABELLINO

LAZIO-CAGLIARI 3-1

Lazio (3-4-2-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic (dal 68' Leiva), Parolo, Lulic; Luis Alberto (dal 76' Lukaku), Correa; Immobile. A disp. Proto, Guerrieri, Wallace, Bastos, Durmisi, Lukaku, Patric, Leiva, Murgia, Badelj, Cataldi, Berisha, Caicedo. All. Inzaghi.



Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Pisacane, Romagna, Klavan (dal 46' Pajac), Padoin; Faragò, Bradaric, Ionita; Barella (dal 71' Dessena); Joao Pedro, Cerri (dal 46' Farias). A disp. Rafael, Aresti, Pajac, Andreolli, Farias, Dessena, Cigarini, Doratiotto, Lella, Sau. All. Maran.

Arbitro: Manganiello (sez. Pinerolo)

Marcatori: 12' Milinkovic (L), 23' Acerbi (L), 67' Lulic (L), 92' Joao Pedro (C)

Ammoniti: Faragò (C), Immobile (L)

