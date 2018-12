PAGELLE TABELLINO MILAN FIORENTINA/ Un destro da lontano di Chiesa condanna il Milan. A San Siro passa la Fiorentina col minimo sforzo.



MILAN



G. Donnarumma 6 - Spettatore non pagante.



Abate 6 - Conferma l'ottimo momento tornando nel suo ruolo naturale. Partita attenta senza sbavature. Dall'84' Conti sv - Bentornato.



Romagnoli 6,5 - La difesa regge bene.



Zapata 6,5 - Sempre pronto a intervenire. Si spinge in avanti per il forcing finale.



Rodriguez 7 - Annulla Chiesa con la tranqullità e la semplicità di un grandissimo giocatore. Sempre ordinato e pulito nell'intervento.



Calabria 5,5 - Adattato nell'inconsueto ruolo di mezzala non sfigura pur mostrando ovvi limiti in una posizione a lui non congegnale. Lascia spazio a Chiesa per il tiro



Josè Mauri 7 - Si fa carico del centrocampo del Milan con la personalità di chi scende in campo dal 1' ogni domenica. Promosso a pieni voti e ottima alternativa nella rosa di Gattuso. Dal 67' Cutrone 5,5 - Non si vede.



Calhanoglu 5 - Il periodo no continua e lo si vede quando, una volta centrata la porta, trova Milenkovic sulla linea a negargli la gioia del gol. Per il resto tanti, troppi errori sotto porta e in costruzione.



Suso 5,5 - Lampi di genio e amnesie contornano una prestazione non pienamente sufficiente. Con lui il Milan costruisce il pericolo, per lui il Milan soffre in più occasioni là dietro.



Higuain 5 - Zero tiri in porta. La sintesi perfetta di un'altra prestazione negativa.



Castillejo 5 - Troppo molle e poco incisivo. Ancora una prestazione scolorita per l'esterno spagnolo richiamato più volte a gran voce da Gattuso. Dal 67' Laxalt 4,5 - Prova assolutamente negativa. Mezz'ora per mettere gamba e frizzantezza si trasforma in mezz'ora di errori, anche banali.



All.: Gattuso 5 - Sbaglia cambi e s'intestardisce nella scelta di non prendere in considerazione un centrocampista di nome Montolivo. Giocatori fuori ruolo e Milan a tratti disordinato.





FIORENTINA



Lafont 7 - Benissimo su Rodriguez nel primo tempo, bene nella ripresa sul mancino da posizione defilata di Suso. Attento.



Milenkovic 6,5 - Salva sulla linea un gol praticamente già fatto di Calhanoglu.

Proprio il turco e Laxalt non richiedono granchè a livello di sforzo.Pezzella 6,5 - Tiene in piedi una difesa che soffre molto, concede occasioni ma non nitide,Vitor Hugo 5,5 - Era da secondo giallo su Calhanoglu: avrebbe macchiato in maniera netta una prestazione non esaltante.Biraghi 6 - Viaggia sulla sinistra su e giù dovendo far fronte a un mal di testa causato da alcune serpentine di Suso. Tiene botta.Benassi 5,5 - Manca l'inserimento che è un po' il suo marchio di fabbrica. Dall'86' Laurini sv.Veretout 6 - Dà respiro alla manovra viola gestendo bene la palla in cabina di regia.Fernandes 6,5 - Quantità utile in mezzo al campo per creare densità contro un Milan senza legna in mezzo.Mirallas 5 - Partita opaca. Sciupa una ghiotta occasione da pochi passi dopo essersi girato bene in area. Dal 62' Gerson 6 - Quantità.Simeone 5 - Fuori dal gioco e anche fuori forma. Continua il periodo negativo. Dall'88' Pjaca sv.Chiesa 7 - Sulla destra fa una fatica immensa contro un Rodriguez in super forma. Poi cambia fascia, trova lo spazio e decide la partita.All.: Pioli 7 - Si difende, fa il minimo indispensabile per non lasciare spazi al Milan e colpire all'unica vera occasione.: Mariani 5 - Il Milan contesta a fine gara un mancato secondo giallo.: G. Donnarumma; Abate (84' Conti), Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Calabria, Josè Mauri (67' Cutrone), Calhanoglu; Suso, Higuain, Castillejo (67' Laxalt). A disposizione: Reina, Donnarumma, Montolivo, Musacchio, Halilovic, Brescianini, Tsadjout. Allenatore: Gattuso.: Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi (86' Laurini), Veretout, Fernandes; Mirallas (62' Gerson), Simeone (88' Pjaca), Chiesa. A disposizione: Dragowski, Ceccherini, Norgaard, Eysseric, Dabo, Maxi Olivera, Hancko, Vlahovic, Thereau. Allenatore: Pioli.: Mariani (sez. di Aprilia): 73' Chiesa (F).: 32' Pezzella (F), 42' Vitor Hugo (F), 62' Fernades (F), 74' Chiesa (F), 78' Suso (M), 78' Romagnoli (M).: -: recupero 0' e 0'. Spettatorie incasso di