CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER OZIL ISCO / 'Bomba' di mercato del 'Daily Star'. Secondo il tabloid inglese Real Madrid e Arsenal potrebbero mettere in piedi un clamoroso scambio Isco-Ozil.

Il primo è in 'rotta' con le 'Merengues', il secondo - in passato già coi 'Blancos' - ai margini dei 'Gunners'. Inutile dire che questo scambio non farebbe felici: i bianconeri sono molto interessati ad Isco, i nerazzurri invece a Ozil.