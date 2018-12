CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA REAL MADRID / C'è senza dubbio l'arrivo di Cristiano Ronaldo dietro al calo di rendimento di Paulo Dybala. L'attaccante della Juventus ha finora collezionato 7 gol in 19 presenze, di cui solo 2 realizzati in campionato. L'attaccante portoghese è subito diventato il punto di riferimento in casa bianconera, sia dentro che fuori dal campo.

Secondo quanto riportato da 'Don Balon', il fratello e agente della 'Joya' Mariano avrebbe così iniziato a guardarsi intorno alla ricerca di nuove possibili destinazioni per il classe 1993. L'ex Palermo sarebbe stato proposto al Real Madrid, che avrebbe però rifiutato di intavolare una trattativa con la Juventus: Florentino Perez non sarebbe convinto dell'argentino e preferisce puntare su altri giocatori. Hazard, Neymar e Mbappé sarebbero i nomi in cima alla lista del patron dei 'Blancos' per colmare il vuoto lasciato da CR7.

