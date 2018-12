INIESTA GIAPPONE BARCELLONA FUTURO / "Volevo tornare perché avevo troppa voglia di rivedere la mia famiglia, sono stati mesi belli ma intensi. Adesso mi voglio godere il riposo". Andres Iniesta ha fatto il suo ritorno a Barcellona dopo aver concluso la sua prima stagione con una maglia diversa da quella blaugrana.

In un'intervista rilasciata ai microfoni del 'Mundo Deportivo', il centrocampista del Vissel Kobe ha anche parlato dei suoi ex compagni: "Li ho trovati molto bene e in questa stagione sta andando tutto bene finora. È vero che negli ultimi anni avremmo potuto fare qualcosa di più in Europa, ma c'è un bel progetto e i nuovi giocatori continueranno a crescere e saranno importanti. Questa squadra deve ambire a tutto". Infine, sul suo futuro: "Con il passare del tempo mi vedo sempre più allenatore, ma vedremo quale sarà la strada da prendere una volta lasciato il calcio. Quel che è certo è che mi piacerebbe tornare a Barcellona, dove mi sento a casa. In futuro spero di poter trasmettere quello che ho imparato in questo club".

