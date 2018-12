PSG AREOLA BUFFON / Fresco di rinnovo con il PSG fino al 2023, in conferenza stampa Alphonse Areola ha anche parlato dell'alternanza con Buffon: "Sono molto contento della mia situazione nel club.

Buffon è sempre stato il mio idolo e da questa stagione ho l'opportunità di allenarmi con lui quotidianamente. Anche se non gioco sempre ho l'occasione per migliorarmi e questa è una grande cosa per me". Rinnovo che sembra vicino anche per l'ex Juventus