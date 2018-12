CALCIOMERCATO MILAN INTER FILIPE LUIS / Occasione Filipe Luis per le big di Serie A. L'esperto terzino brasiliano è in scadenza di contratto con l'Atletico Madrid e nella prossima estate potrebbe arrivare a parametro zero.

Tra le squadre interessate al 33enne ci sarebbero soprattutto Milan e Inter. Il laterale è assistito dallo stesso procuratore di Pepe Reina e Samu Castillejo, Manuel García Quilón, che nei prossimi mesi potrebbe proporre il giocatore alla dirigenza rossonera, costretta a guardare con grande interesse al mercato dei parametri zero a causa del Fair Play Finanziario. Colpi a costo zero che sono però da anni il marchio di fabbrica di Beppe Marotta: si prospetta dunque un derby di mercato per Filipe Luis, senza dimenticare la Juventus sullo sfondo.

