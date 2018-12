CALCIOMERCATO NAPOLI PAVARD / Il Napoli punta deciso su Pavard ma sarà molto difficile strapparlo allo Stoccarda nel calciomercato di gennaio.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Stando a 'Radio Crc', infatti, il club tedesco vuole 45 milioni di euro per il cartellino del terzino francese, che in estate sarebbe invece acquistabile per 35, il prezzo della clausola. Non va dimenticato, poi, che sul Campione del Mondo ci sono poi diversi grandi club europei. Insomma, il classe '96 per ora è molto lontano dalla squadra allenata da Ancelotti. Per le altre news di calciomercato CLICCA QUI