Calciomercato Palermo, Struna raggiunge Ibrahimovic?

CALCIOMERCATO PALERMO STRUNA LOS ANGELES GALAXY IBRAHIMOVIC / Aljaz Struna, difensore del Palermo, potrebbe clamorosamente lasciare i siciliani per trasferirsi ai Los Angeles Galaxy.

L'indiscrezione viene rilanciata dal 'Corriere dello Sport', secondo cui dietro le argomentazioni ufficiali del club rosanero, che sostengono come il giocatore sia a Monza per valutare le condizioni del suo ginocchio, ci sarebbe l'accordo in vista con il club di. Struna sarebbe anzi già volato negli Stati Uniti e potrebbe trovare entro oggi l'intesa.